Die Polizei in Baden-Württemberg berichtet von einem tragischen Unglück: Ein Mann hatte sich in Kirchberg an der Jagst im Landkreis Schwäbisch Hall aufgehalten und war auf dem Weg nach Schwäbisch Hall. Er war mit einem Pedelec unterwegs, das jedoch wenige Kilometer vor Unterscheffach nicht mehr weiterfahren konnte.

Grund war der Akku des Pedelecs, der leer geworden war. Der 20-jährige Mann ging zu Fuß weiter, erfror aber wohl auf dem Weg. Seine Leiche wurde am Samstagmorgen am Ortsrand von Unterscheffach gefunden.

Eine Fremdeinwirkung kann nach den bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Es handelt sich wohl um ein tragisches Unglück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Nacht zum Samstag im Südwesten Tiefstwerte von bis zu minus sieben Grad vorhergesagt. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der Luftbilder anfertigte.