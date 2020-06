Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitagnachmittag (12. Juni) gegen 16.30 Uhr auf der Staatstraße 2274 zwischen Rentweinsdorf und Salmsdorf im Landkreis Haßberge.

Ein 30-jähriger VW-Fahrer war hierbei mit seinem Pkw von Rentweinsdorf in Richtung Salmsdorf unterwegs, als er nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Beim Gegenlenken kam er in den rechten Grünstreifen. Nach einer etwa 200 Meter langen Fahrt durch den Grünstreifen steuerte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich nach mehreren Überschlägen am gegenüberliegenden Straßenhang zum Stillstand.

VW-Fahrer kommt auf die Gegenfahrbahn, beim Zurücklenken überschlägt sich mehrfach

Durch die Polizei konnte schnell die Ursache für den Unfall festgestellt werden. Der Mann hatte einen deutlich überhöhten Alkoholwert von 1,84 Promille. Er kam im Anschluss leichtverletzt zur weiteren Untersuchung sowie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2.100 Euro. Unfallzeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 09531/924-130 bei der Polizeiinspektion Ebern melden.

(pol)