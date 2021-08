Im hessischen Landkreis Fulda hat sich am Freitagnachmittag (13. August 2021) ein 35-jähriger Mann bei Bauarbeiten an einem Stall an der Ortsgrenze von Oberkalbach eine tödliche Verletzung zugezogen.

An besagtem Freitag waren gegen 13 Uhr mehrere Personen unter Zuhilfenahme eines Krans mit Arbeiten an der Dachkonstruktion beschäftigt, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilt.

Arbeiter verletzt sich tödlich - Ermittlungen zur Ursache laufen

"Dabei wurde der 35-Jährige durch ein Bauteil auf bisher ungeklärte Weise so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb", heißt es weiter.

Inzwischen haben die Ermittlungen zu dem Vorfall begonnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, was genau an der Baustelle passiert ist. Ein Gutachter soll bei der Findung der Unglücksursache helfen.

