Am Montag Nachmittag, zwischen 14.30 und 17.15 Uhr, sind Unbekannte in ein Familienhaus eingebrochen. Die Einbrecher sind durch ein Fenster in das Haus in der Panoramastraße eingebrochen.

Täter stehlen und beschädigen das Haus

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter Bargeld im Wert von knapp 100 Euro entwendet und einen Sachschaden von 200 Euro verursacht. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Der Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Hinweise.