Wittelshofen vor 1 Stunde

Unfall

Landkreis Ansbach: Baby bei Verkehrsunfall mittelschwer verletzt

Am Montagnachmittag sind in Wittelshofen zwei Autos an einer Kreuzung ineinander gekracht. Eine Fahrerin ist dabei leicht und ihr sechs Monate altes Baby mittelschwer verletzt worden.