Macht Gelegenheit Diebe? Tagtäglich volle Päckchen an Fremde auszuliefern hat zwei Paketzusteller in Minden kurz vor Weihnachten womöglich auf kriminelle Ideen gebracht, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Statt sie an die jeweiligen Adressaten zuzustellen, sollen sie in ihren Lieferfahrzeugen etliche Pakete selbst ausgepackt haben, wie die Polizei am Samstag (21. Dezember 2019) auf Facebook mitteilte.