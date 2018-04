Kurios: 2 Schafe im Kofferraum - 3 Männer bei Dormagen haben keine Erklärung

Lämmer-Transport bei Dormagen gestoppt:

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16. April 2018) hat die Polizei Dormagen einen kuriosen Fund gemacht. Zwischen Ückerath und Gohr kontrollierten die Beamten einen Wagen mit drei Männern: Beim Blick in den Kofferraum staunten die Beamten nicht schlecht.Darin befanden sich zwei lebendige Schafe. Die Angaben der Autoinsassen zur Herkunft der Schafe, erschienen den Polizeibeamten wenig glaubhaft. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der zuständige Schäfer und Eigentümer der Tiere ermittelt werden. Die Schafe wurden ihm übergeben.Die drei Männer haben nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz am Hals.