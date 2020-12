Seit dem Freitag, 18.12.2020, wird die 14-jährige Jolina C. aus Künzell in Osthessen vermisst. Sie ist einer Künzeller Jugendhilfeeinrichtung untergebracht und nicht mehr in diese zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich im Raum Kassel aufhält. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor:

circa 170 cm groß,

schlanke Figur

wirkt älter als 14 Jahre

trägt rot kariertes Hemd sowie schwarze Leggins

Jolina Z. aus Künzell in Osthessen wird vermisst. Das meldet die Polizei in Hessen. Foto: Polizei

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de