Verletzte in Shisha-Bar in Krefeld - Schaulustige blockieren Retter: Am Samstagmorgen (03.08.2019) gegen 00.30 Uhr wurde in einer Shisha-Bar in Krefeld eine verletzte Person gemeldet.

Wie sich herausstellte, wurde eine 24-jährige Frau aus Krefeld durch das Einatmen von Kohlenmonoxid verletzt. Sie wurde zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in eine Spezialklinik gebracht.

Messungen der Feuerwehr bestätigten einen überhöhten Kohlenmonoxidwert in Teilen des Objektes, woraufhin die Lokalität ordnungsbehördlich geschlossen wurde.

Klingt zunächst alles nach einem normalen Vorgang - doch der Einsatz wurde durch verschiedene Schaulustige massiv behindert, so dass ein Beteiligter vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste. Selbst bei der Versorgung der verletzten Frau seien die Rettungskräfte erheblich durch mehrere Menschen gestört worden, die den Einsatz beobachteten.

Wie "Focus Online" berichtet, seien Polizisten angeschrien und bedroht worden. Erst mit dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte habe die Situation entschärft werden können.

Es wurden verschiedene anlassbezogene Strafanzeigen gefertigt.

