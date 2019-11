Köln vor 43 Minuten

Baumarkt-Unfall

Palettenturm stürzt ein: Baumarkt-Kunde (69) von Rigips-Platten erschlagen

Bei einem Unglück in einem Baumarkt in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann gestorben. Er wurde am Montagvormittag von herabfallenden Rigips-Platten erschlagen.