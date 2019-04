Psychisch kranker Mann (67) entkommt in Köln aus Psychiatrie: Am Sonntag (7. April 2019) ist ein psychisch kranker Straftäter in Köln (NRW) aus der geschlossenen Psychiatrie geflohen. Der 67-jährige verurteilte Mörder Otto Krüger ist nach seinem Freigang nicht mehr zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem warnen die Behörden dringend davor, den Mann anzusprechen, sondern direkt die Polizei zu rufen, sollte man den Flüchtigen sehen. Er könne zudem unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv auftreten.

Kranker Mann in Köln entkommen - bereits seine zweite Flucht

Der gesuchte Mörder soll laut Polizeiangaben Bargeld bei sich tragen, ist auf Medikamente angewiesen und nutzte in der Vergangenheit öffentliche Verkehrsmittel. Meistens hielt er sich demnach im Bereich Bonn, Bornheim oder Troisdorf (Rhein-Siegen-Kreis) auf. Im Dezember 2014 war der Mann schon einmal aus der Psychiatrie geflohen. Damals entkam er bei einem begleiteten Besuch auf einem Weihnachtsmarkt und verschwand für zwei Wochen bis er wieder festgenommen werden konnte.

Der 67-Jährige tötete seine Nachbarin

Der Mann lebt seit 1999 in der geschlossenen Psychiatrie, da er ein Jahr zuvor in Bad Godesberg seine 78-jährige Nachbarin tottrat.

Details zum Flüchtigen:

1,73 Meter groß

kräftig-untersetzte Statur

graue Haare und Halbglatze

grüne Jacke, blaue Jeans, weißes Hemd und schwarz-weiße Turnschuhe

Auch in Unterfranken gab es erst kürzlich einen ähnlichen Fall:Dort entkam ein Straftäter zweimal hintereinander aus der Psychiatrie.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Diese fränkischen Kriminalfälle sind bis heute ungelöst