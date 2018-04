Köln: Leichen in Keller entdeckt - Mann erschießt seine Exfreundin in Restaurant

Grausiger Fund in Nordrhein-Westfalen: Im Keller eines Kölner Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden.



Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei hat ein 49-jähriger Mann hat im Keller des Kölner Restaurants seine 50-jährige Ex-Freundin erschossen.



Anschließend tötete er sich selbst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Die Leichen waren am Freitagabend in dem Keller gefunden worden. Die Frau habe als Kellnerin in der Gaststätte im Stadtteil Niehl gearbeitet.



Nach ersten Erkenntnissen folgte der Ex-Freund der Frau unbemerkt, als diese in den Keller ging, um Getränke zu holen. Dann habe er sie mit einer Faustfeuerwaffe erschossen und sich anschließend selbst getötet. Das Motiv der Tat liege "mutmaßlich im zwischenmenschlichen Bereich". Eine Mordkommission der Polizei Köln habe die Ermittlungen aufgenommen.







Am Abend sei ein Notruf eingegangen, daraufhin seien Beamte in das Restaurant in der Friedrich-Karl-Straße im Stadtteil Niehl gefahren.