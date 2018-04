Köln: Bombenfund an Schule - wo wird evakuiert?

Bombenfund in Gremberghoven: Am Mittwoch (18. April 2018) wurde bei Bauarbeiten auf einem Schulgrundstück eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fund ereignete sich in der Breitenbachstraße 2. Der Blindgänger soll noch am Mittwoch entschärft werden.



Wo wird evakuiert?

Der Evakuierungsradius beträgt 300 Meter. Davon betroffen sind rund 2300 Anwohner. Für die Menschen wurde eine Anlaufstelle in der Gesamtschule Stresemannstraße eingerichtet. Derzeit läuft der erste "Klingeldurchgang" des örtlichen Ordnungsamtes. Der Hilfsdienst ist vor Ort und kümmert sich um Verpflegung und Betreuung.



Die Kindertagesstätte "auf dem Streitacker 32" schloss heute Mittag. Die Eltern wurden angehalten ihre Kinder abzuholen.