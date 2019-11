Köln vor 40 Minuten

Fahrerflucht

Auto rammt Kinderwagen - Baby fliegt mehrere Meter durch die Luft

Zu einem besonders dreisten Fall von Fahrerflucht ist es am Samstag in Köln gekommen: Ein BMW fuhr über eine rote Ampel und erfasste einen Kinderwagen. Das Baby wurde mehrere Meter weit herausgeschleudert. Der Autofahrer erkundigte sich kurz, ob alles "Okay" sei, und fuhr davon.