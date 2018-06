Kirmesbursche stürzt von Traktor und wird überrollt

Bei einer Kirmesveranstaltung im osthessischen Haunetal ist ein 19 Jahre alter Mann schwer am Kopf verletzt worden.Laut Polizeibericht fiel der Kirmesbursche am Samstag gegen 18.15 Uhr aus bislang noch unbekanntem Grund zwischen einen Traktor und dessen Hänger.Der 23 Jahre alte Fahrer habe das Gespann nicht mehr rechtzeitig stoppen können, so dass der Hänger den 19-Jährigen überrollte. Ein Sachverständiger soll jetzt den Hergang aufklären.