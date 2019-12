Kirchheim: Wirt vor eigener Wohnung überfallen - maskierte Räuber drohen mit Machete

In Kirchheim bei München wurde ein Mann von Räubern vor seiner Wohnung überfallen. Die zwei maskierten Männer überraschten ihn in der Nacht auf Montag (2. Dezember 2019). Angaben der Polizei zufolge, drohten sie ihm mit vorgehaltener Machete und einer weiteren Waffe, seine Wohnung aufzusperren.

Kirchheim bei München: Tresor leergeräumt - Unbekannte flüchten

Er wehrte sich gegen die Bedrohung durch die Machete, wodurch er an den Händen verletzt wurde. Die Unbekannten öffneten in der Wohnung den Tresor des Mannes. Daraus stahlen sie mehrere Tausend Euro.

Die Räuber fesselten den 44-Jährigen mit Klebeband, sperrten ihn in einem Zimmer ein und ergriffen die Flucht. Der Überfall ereignete sich gegen 01.40 Uhr.