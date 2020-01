Offenbar auf der Suche nach dem Geliebten seiner Frau soll ein 31-Jähriger seinen Schwager getötet haben. Der Liebhaber, der das eigentliche Ziel des Angriffs gewesen sein soll, rettete sich auf das Dach seines Wohnhauses, wie die Staatsanwaltschaft Fulda am Mittwoch mitteilte. Auch die am Tatort anwesende 39 Jahre alte Ehefrau des Verdächtigen konnte unverletzt entkommen.

Kirchheim: Mann ermordet falschen Mann

Der mit einem Messer bewaffnete Ehemann war den Ermittlern zufolge am Dienstagabend um 20.30 Uhr - so schreibt es das Polizeipräsidium Osthessen in ihrem Einsatzbericht - nach einem Streit mit seiner Frau zum Wohnhaus des 53 Jahre alten Liebhabers in Kirchheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) gekommen - Motiv: vermutlich Eifersucht.