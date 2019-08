Indoor-Spielplatz in Recklinghausen (NRW) brennt

Feuerwehr kämpft gegen Flammen

"Kinderwelt" in Brand: Alle Infos zum Polizei- und Feuerwehreinsatz

Indoor-Spielplatz "Kinderwelt" in Recklinghausen (NRW) brennt: Am Donnerstagvormittag (22. August 2019) hat sich im nordrhein-westfälischen Recklinghausen ein Großbrand ereignet. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, stand ein Indoor-Spielplatz in Flammen: Die "Kinderwelt" in der Hochstraße war demnach betroffen. Die anwohnende Bevölkerung wurde frühzeitig durch die Warn-App "Nina" alarmiert. Laut den Behörden gab es allerdings keine Evakuierung in Recklinghausen.

"Kinderwelt" Recklinghausen: Flächenbrand in Indoor-Spielplatz

Der Flächenbrand brach gegen 11 Uhr aus. Mittlerweile (Stand: 14.15 Uhr) sind Feuerwehr und Polizei immer noch im Einsatz, wie die Beamten via Twitter bekanntgaben. Die umliegenden Straßen sind weiterhin gesperrt.

In Recklinghausen (NRW) ist es zu einem Großbrand in der "Kinderwelt" gekommen. Foto: Christoph Reichwein/dpa Christoph Reichwein (dpa)

Die Anwohner in den angrenzenden Stadtteilen Grullbad, Süd und Hochlarmark wurde gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Aus der brennenden Halle qualmte eine große Rauchwolke, die weitläufig am Himmel über Recklinghausen zu sehen war, wie Fotos der Deutschen Presse-Agentur zeigen.

Am Donnerstagvormittag herrschte wohl kein normaler Betrieb in der "Kinderwelt". Der Polizei liegen aktuell keine Informationen zu Verletzten vor. Alle anwesenden Mitarbeiter konnten sich wohl unverletzt ins Freie retten.

"Kinderwelt" in Recklinghausen: Hier liegt der Indoor-Spielplatz

Das Ausmaß des Schadens ist noch nicht bekannt. Bei Anblick der Fotos lässt sich jedoch eine hohe Schadenssumme vermuten. Die Behörden wollen sich in den kommenden Stunden äußern.

tu