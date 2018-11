Kinderwagen in NRW brennen: Mutter mit Baby schreit um Hilfe - wer hat sie angezündet?

Drama in NRW - drei Kinderwagen gehen in Flammen auf: In der Nacht von Sonntag auf Montag (5. November 2018) haben sich in Essen (Nordrhein-Westfalen) dramatische Szenen abgespielt. Im Essener Stadtteil Altendorf standen innerhalb kurzer Zeit mehrere Kinderwagen in zwei verschiedenen Mehrfamilienhäusern in Flammen.

Kinderwagen in NRW brennen: Was ist passiert?

Wie die örtliche Feuerwehr berichtet, ging gegen 00.20 Uhr ein Notruf in deren Zentrale ein. Der Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Buddestraße brannte.

Hier das sich das Drama ereignet: Feuerwehr rückt in Buddestraße aus

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich bereits starker Rauch gebildet. Der komplette Flur stand in Flammen. Die Anwohner waren deshalb im Haus gefangen und konnten es nicht verlassen. Sie retteten sich auf die Balkone des Mehrfamilienhauses.

Als die örtliche Feuerwehr den Brand bekämpfte wurde schnell klar, wovon der Brand ausgegangen war: Ein Kinderwagen stand in Flammen. Die Feuerwehr bekam den Brand in den Griff. So mussten die Anwohner nicht evakuiert werden und konnte in ihren Wohnungen bleiben.

Zweiter Kinderwagen brennt: Feuerwehr eilt zu zweitem Brand

Knapp eine halbe Stunde später ereignete sich ein zweiter Brand in Essen-Altendorf: An der Ecke zur Altendorfer Straße wurde ein Notruf abgesetzt.

Hier brannte es erneut: Die Altendorfer Straße in Essen

Auch dort stand ein Hausflur in Flammen. Grund für den Brand war in diesem Fall zwei Kinderwagen in Flammen. Das anliegende Treppenhaus sowie weitere Wohnungen waren bei Ankunft der Feuerwehr bereits voller Rauch.

Insgesamt zehn Menschen mussten durch die Rettungskräfte evakuiert werden: Darunter befanden sich auch eine Mutter mit ihrem Baby. Die beiden wurden über eine Drehleiter gerettet. Am Montagmorgen teilte die Essener Polizei mit, wie es mit der Mutter und ihrem Baby weiterging: "Zwei Frauen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht."

Weitere betroffenen Anwohner wurde in einem Bus betreut.

Kinderwagenbrände in Essen: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Die Essener Polizei teilte zudem mit, dass noch unklar sei, was genau hinter den Bränden steckt. Es bestehe jedoch der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handle, da sich die beiden Orte nah beieinander befänden, so die Behörden.

Eine Polizeistreife konnte schließlich drei Verdächtige festnehmen. Auf die drei Personen traf die Zeugenbeschreibung zu. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Die Verdächtigen sollen vernommen werden.

