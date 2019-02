Nach einem mutmaßlichen Familienstreit in Berlin ist am Mittwochabend ein dabei schwer verletzter Mensch gestorben. Die laut Polizeiangaben "weibliche Person" wurde zuvor mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, wie ein Polizeisprecher in der Nacht mitteilte. Einem Bericht der "B.Z." zufolge soll es sich bei dem Opfer um ein Kind handeln. Die Polizei wollte keine Angaben zum Alter machen.

Berlin: Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen

Gegen 21.30 Uhr waren die Rettungskräfte in ein Haus im Stadtteil Lichtenrade gerufen worden. Am Tatort in der Groß-Ziethener Straße konnte das schwer verletzte Opfer zunächst noch reanimiert werden. Eine verdächtige Person wurde dort vorläufig festgenommen. Ob es sich bei dem mutmaßlichen Täter und der Toten um Elternteil und Tochter handelte und die Beteiligten gemeinsam an dem Tatort wohnten, war in der Nacht zunächst unklar. Auch wer den Notruf abgesetzt hatte, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.