23-Jährige stirbt bei Unfall auf Kieler Rathausplatz: Vor mehr als einem Monat kam eine Auszubildende der Stadt Kiel bei einem Fototermin zum Start der Ausbildung ums Leben. Die Stadt Kiel gab in einer offiziellen Meldung bekannt, dass sich rund 50 Auszubildende für ein gemeinsames Foto vor dem Rathaus aufgestellt hatten, als es zu dem tragischen Unfall kam.

Bei dem abgebrochenen Fahnenmast ist nun eine Materialschwäche nachgewiesen worden. Seit Donnerstagvormittag (11. September) liege der Polizei das Gutachten vor, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie habe daraufhin sofort fünf Fahnenmasten gleicher Baureihe auf dem Rathausplatz entfernen lassen. Das Kieler-Woche-Areal wurde dafür für eineinhalb Stunden gesperrt.

Tragisches Unglück vor den Augen der Kollegen

An ihrem ersten Ausbildungstag als städtische Angestellte hatte sich die 23-Jährige am 3. August mit 50 weiteren neuen Azubis für ein gemeinsames Foto auf den Rathausplatz stellen wollen. Aus ungeklärter Ursache rangierte am Rande des Platzes ein Lkw und stieß dabei gegen den Fahnenmast, der abbrach und die 23-Jährige erschlug.

Seit 1972 stehen auf dem Rathausplatz Fahnenmasten, die regelmäßig ausgewechselt wurden. Der Mast, der am 3. August abbrach, war nach Angaben der Stadt vor fünf Jahren das letzte Mal ausgewechselt worden.

Die Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 60-jährigen Fahrer des Lkw und seinen 73-jährigen Beifahrer sind noch nicht abgeschlossen. Die Materialschwäche des Mastes könnte Auswirkungen auf die strafrechtliche Bewertung des Unfalls haben, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag der dpa. Der Fahrer des 7,5-Tonners hatte den Mast beim Rückwärtsrangieren angefahren.

Trauer in Kiel

Der Fahnenmast war bei dem Fototermin genau auf die 23-Jährige gestürzt. "Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses tragische Geschehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen", so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der den Unfall selbst miterlebt hatte, kurz nach dem Unglück.

Die anderen Auszubildenden wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut und auch bei der Gedenkfeier am Dienstag (04.08.2020) stellte die Stadt Seelsorger zur Verfügung, die den Kollegen der Verstorbenen bei der Verarbeitung des Geschehens helfen sollen. Auch der Lkw-Fahrer wurde psychologisch betreut.

"Ich bin immer noch geschockt", sagte eine städtische Auszubildende, die das Geschehen miterlebt hatte, der Deutschen Presse-Agentur Anfang August. Sie habe plötzlich ein berstendes Geräusch gehört, sagte die 33-Jährige. "Das Ding ist einfach auf sie raufgeknallt - das war dramatisch."

Bei einer Gedenkfeier im Rathaus hat die Stadt Kiel an die Auszubildende erinnert.