Die Diebesserie reißt nicht ab. Franken entwickelt sich mehr und mehr zum Hotspot für Autodiebstähle. Immer wieder werden in letzter Zeit hochwertige BMWs mit einem sogenannten Keyless-Go-System entwendet. Bei dem System ist kein herkömmlicher Autoschlüssel nötig, sondern nur ein Funksignal. Dieses kann von Dieben abgefangen werden, sodass sie ein leichtes Spiel haben die Autos zu öffnen und loszufahren.

Zuletzt wurde in Kulmbach in Oberfranken ein blauer BMW der 5-er-Reihe geklaut. In der Nacht zum Dienstag (27. Oktober 2020) wurde der BMW mit dem Kennzeichen "KU-FJ 80" aus dem Stadtteil Weiher Dieben zum Verhängnis. Auch er hatte ein Keyless-Go-System. Das Auto hat einen Zeitwert im hohen fünfstelligen Eurobereich. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung.

Keyless-Go-BMW geklaut: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer in der Zeit von Montag (26. Oktober 2020) 22 Uhr 45 und Dienstag (27. Oktober 2020) 8 Uhr etwas Auffälliges bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Kripo Bayreuth unter der 0921/5060 zu melden.

Ein weiterer hochwertige BMW mit Keyless-Go-System ist in der Nacht von Dienstag (27. Oktober 2020) auf Mittwoch (28. Oktober 2020) in Heroldsberg in Mittelfranken geklaut worden. Das Auto hat einen Wert von rund 50.000 Euro und war zuvor in der Behringersdorfer Straße abgestellt worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Auch hier bittet die Polizei um Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der 0911/21123333 entgegen.