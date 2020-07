11- und 12-jährige Mädchen entwenden eine hohe Summe Bargeld: Wie die Polizei Schwaben Süd/West berichtet, haben zwei Mädchen (11 und 12 Jahre alt) am Donnerstagvormittag (23. Juli 2020) eine 28-jährige Bekannte in deren Wohnung in Kaufbeuren besucht. Nach dem Besuch stellte die 28-Jährige fest, dass ihre Geldbörse samt einer vierstelligen Summe an Bargeld fehlte.

Erst als die zwei Mädchen von der Polizei zur Rede gestellt wurden, gaben sie den Diebstahl zu. Die Mädchen führten die Polizei zu einem Abfalleimer, in dem die Beamten lediglich die leere Geldbörse vorfanden. Das Bargeld verteilten die jungen vermeintlichen Diebinnen in der gesamten Fußgängerzone.

Junge Diebinnen schweigen über Verbleib von gestohlenem Geld

Letztendlich fanden die Beamten eine dreistellige Summe Bargeld an mehreren Orten. Eine mittlere dreistellige Summe sowie die Bankkarte der 28-Jährigen fehlen jedoch weiterhin.

Hier rückten die Mädchen nicht mehr mit der Sprache raus, was sie mit dem weiteren Geld gemacht hatten. Auch nachdem sie ihren Eltern übergeben wurden, schwiegen die beiden Mädchen weiter. Obwohl sie aufgrund ihres Alters zwar strafunmündig sind, werden dennoch die Staatsanwaltschaft sowie das Jugendamt über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt.