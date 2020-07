Katze mit ätzender Flüssigkeit überschüttet: Fränkische Polizei sucht Tierquäler

Gleich zwei Fälle von Tierquälerei beschäftigen derzeit die Polizei in Franken: In beiden Fällen wurden Katzen misshandelt.

Der erste Fall ereignete sich am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, in Bad Kissingen. Laut Polizei stellte ein Bewohner der Kirchbergstraße in Garitz fest, dass seine Katze durch einen bislang unbekannten Täter mit Felgenreiniger überschüttet wurde. Die Katze erlitt hierdurch ernsthafte gesundheitliche Schäden.

Fälle von Tierquälerei in den Kreisen Forchheim und Bad Kissingen

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter oder weitere Vorfälle geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

Bereits am vergangenen Donnerstag, dem 16. Juli, hatte ein unbekannter Täter in Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim) einem Kater offenbar vorsätzlich eine Schlinge derart stramm um den Hals gezogen, dass das Tier kaum noch atmen konnte.

Der Kater gehört zu einem Haushalt im Fliederweg und konnte schließlich gegen Mittag durch sein Frauchen befreit werden.

Die Polizei fragt: Wer hat dort oder in der Umgebung diesbezüglich verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise nimmt die Polizei unter 09191/70900 entgegen.

Zu einem weiteren abscheulichen Fall von Tierquälerei kam es im österreichischen Graz: Dort sollen ein oder mehrere unbekannte Täter in den vergangenen Tagen mindestens zwei Katzen bei lebendigem Leib gehäutet haben.