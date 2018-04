Kassel: Säugling (5 Monate) fährt alleine Zug - wo war die Mutter (19)?

Säugling (5 Monate) fährt alleine mit dem Zug: Aufregung am Samstagnachmittag (21. April 2018) im Bahnhof Stadtallendorf bei Kassel (Nordhessen). Eine 19-jährige Mutter hatten den Kinderwagen samt ihres fünfmonatigen Säuglings im Zug abgestellt und ging noch kurz auf den Bahnsteig zurück. Plötzlich schlossen die Türen und der Zug fuhr los.



Zwei Passagiere des Zuges bemerkten die Situation und kümmerten sich kurzerhand um das Kind. Sie verständigten die Polizei.



Die Beamten nahmen das Kind am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe in Gewahrsam und übergaben es der Mutter (19), die mit einem Zug später fuhr. Das Kind hatte sich "lautstark" über das Fehlen der Mutter beschwert.