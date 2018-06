Kassel: Mann (30) kippt Hausmeister und Kriminalpolizei Topf voller heißem Fett ins Gesicht

Mann kippt Hausmeister heißes Fett ins Gesicht:



Was war passiert?



red/tu

Am Freitag (22. Juni 2018) wurde in Kassel ein Mann schwer verletzt. Ein 30-jähriger Mann soll ihm heißes Fett aus einem Topf ins Gesicht gekippt haben. Der Hausmeister erlitt dadurch schwere Verbrennungen. Insgesamt wurde er durch die heiße Flüssigkeit am Kopf, am Oberkörper und an den Armen verletzt. Er wurde in eine Spezialklinik nach Hannover eingeliefert.Zwei Mitarbeiter der örtlichen Kriminalpolizei , die zum selben Zeitpunkt im Mehrfamilienhaus an der Erzberger Straße wegen mehrerer Brände ermittelten, wurden ebenfalls durch das heiße Fett verletzt.Der 30-jährige Täter war bereits in den Fokus der Ermittler gerückt, da im Mehrfamilienhaus immer wieder Brände an Zeitungen oder Aushängen gelegt worden waren. Als der Hausmeister gemeinsam mit den Beamten den 30-Jährigen aufsuchte, gab der Mann zuerst vor, die Ermittler zu begleiten. Doch plötzlich drehte er sich um und schwenkte einen auf dem Herd abgestellten Topf mit heißen Fett in Richtung der Männer Schließlich konnten die Beamten der Kriminalpolizei den Mann überwältigen und festnehmen. Er hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung und schwerer Brandstiftung am Hals. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft