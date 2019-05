München vor 4 Stunden

Prozess

Kartoffelsalat-Anschlag: Frau muss hinter Gitter - Ehemann erinnert sich falsch an die Speise

Um an sein Erbe zu kommen, hat eine Frau aus München ihrem Ehemann Frostschutzmittel in den Kartoffelsalat gemischt. Der Mann überlebte aber überraschend den Anschlag. In der Ehe soll es zuvor gekriselt haben. Das Gericht verurteilte die Täterin zu zehneinhalb Jahren Haft.