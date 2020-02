Im hessischen Volkmarsen ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gerast

Aktuellen Angaben zufolge gibt es zahlreiche Verletzte

Alle Informationen kompakt im Live-Ticker

Update am 25.02.2020, 11.15 Uhr: Mehr als 50 Verletzte

Die Zahl der Verletzten ist mittlerweile auf 52 Menschen angestiegen. Immer mehr Details werden zudem über den Autofahrer bekannt: Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main war der 29-Jährige während der Tat nicht betrunken. Ob er unter Einfluss von Drogen stand, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.

Neben der Festnahme des mutmaßlichen Täters gab es am Montag (24. Februar 2020) eine zweite Festnahme: Ein "Gaffervideo" sorgte für Aufregung. Gegen den Festgenommenen wird derzeit wegen einer "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen" ermittelt.

Update am 25.02.2020, 07.00 Uhr: Hintergründe noch immer nicht bekannt

Nach dem Zwischenfall mit Dutzenden Verletzten bei einem Rosenmontagszug in Nordhessen hoffen die Fahnder mehr über das Motiv des mutmaßlichen Täters zu erfahren. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle.

Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen nicht vor. Das Innenministerium schloss einen Anschlag nicht aus. Ein Sprecher der Behörde begründete das am Montag mit der Situation vor Ort. Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Allerdings war der Mann der Polizei nach dpa-Informationen in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Update am 24.02.2020, 20.00 Uhr: Merkel äußert sich zur Lage in Volkmarsen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zum Drama im hessischen Volkmarsen geäußert: "Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen und ihren Angehörigen. Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung", ließ die CDU-Politikerin durch ihre Pressesprecherin Ulrike Demmer auf Twitter mitteilen.

Am Montagabend hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeinsam mit der hessischen Polizei den neuesten Stand der Ermittlungen bekanntgegeben. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 29-Jährigen, der deutscher Staatsbürger ist. Er wurde durch die Beamten festgenommen und soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Update am 24.02.2020, 19.05 Uhr: Verdächtiger kommt aus Volkmarsen

Der Mann, der sein Auto in den Rosenmontagszug in Volkmarsen gesteuert haben soll, kommt selbst aus der nordhessischen Kleinstadt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montagabend mit. Das berichtet die dpa.

Update am 24.02.2020, 18.05 Uhr: 30 Verletzte in Volkmarsen

Polizeipräsident Gerhard Bereswill hat bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main bestätigt, dass es 30 Verletzte in Volkmarsen gibt. Jedoch ist unklar, wie schwer die Beteiligten verletzt sind. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Update am 24.02.2020, 17.15 Uhr: Mann fuhr absichtlich in Menschenmenge

Der Mann ist absichtlich in die Menschenmenge gefahren. Das teilte die Polizei am frühen Montagabend (24. Februar 2020) mit.

Der Rettungsdienst ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Weiterhin ist unklar, wie viele Verletzte es gibt. Klar ist wohl, dass es "mehrere" Schwerverletzte gibt, darunter auch Kinder.

Update am 24.02.2020, 17.05 Uhr: Autofahrer zwischen 20 und 30 Jahren alt

Der festgenommene Autofahrer ist wohl zwischen 20 und 30 Jahren alt. Das berichtet der Hessische Rundfunk.

Derweil ist weiterhin unklar, wie viele Menschen durch den Crash verletzt wurden. Die Bild spricht von mehr als 30 Verletzten. Die Polizei hält sich weiterhin bedeckt und spricht von "mehreren".

Update am 24.02.2020, 16.55 Uhr: Polizei sagt alle Faschingsumzüge in Hessen ab

Die Polizei hat alle Karnevalsumzüge in Hessen abgesagt.

Update am 24.02.2020, 16.05 Uhr: Festnahme in Volkmarsen

Der Fahrer des Autos wurde laut Angaben der örtlichen Polizei festgenommen. Die Sicherheitsbehörden sprechen weiterhin von "mehreren" Verletzten. Eine konkrete Anzahl an Verletzten, gibt es dpa-Informationen zufolge derzeit noch nicht.

Update am 24.02.2020, 15.50 Uhr: Fahrer gab laut Zeugen Vollgas

Wie Zeugen gegenüber der Frankfurter Rundschau angaben, soll der Fahrer des Autos die Absperrung umgangen und anschließend Vollgas gegeben haben. Die Informationen des HR zu den verletzten Kindern hat die örtliche Polizei noch nicht bestätigt.

Update am 24.02.2020, 15.45 Uhr: Auch Kinder unter den Verletzten

Angaben des Hessischen Rundfunks nach befinden sich unter den Verletzten auch Kinder. Der Rettungsdienst ist aktuell vor Ort.

Erstmeldung am 24.02.2020, 15.40 Uhr: Auto rast in Menschenmenge am Rosenmontag

In Hessen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren: Ersten Angaben der Polizei zufolge, wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Karnevalsumzug in Volkmarsen: Auto rast in Menschenmenge

Laut Informationen der Frankfurter Rundschau gaben Zeugen in Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) an, dass es 15 Verletzte gibt. Der Autofahrer durchbrach demnach mit seinem Wagen eine Absperrung und raste in die Menschengruppe.

