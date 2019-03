Karlsruhe: Straßenbahn entgleist nach Lkw-Crash - 17 Verletzte

Update: Mann (47) wird aus offener Bahn geschleudert

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn ist am Freitag in Karlsruhe ein Fahrgast lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-Jährige wurde aus einer offenen Tür der Bahn geschleudert und unter dem Triebwagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Eine 44-Jährige in der Bahn wurde schwer am Kopf verletzt. Vier weitere Beteiligte erlitten mittelschwere Verletzungen, darunter der Lastwagen- und der Straßenbahnfahrer, elf leichte Verletzungen. Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte der 42 Jahre alte Fahrer Lkw-Fahrer eine rote Ampel missachtet.

Der Schaden an der Bahn mit ihren zwei Waggons belaufe sich auf rund eine halbe Million Euro, der am Lastwagen auf etwa 100.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher weiter. Der Schienenverkehr in dem Bereich war in beide Richtungen stundenlang gesperrt. Mehrere Rettungswagen und rund 40 Feuerwehrleute waren vor Ort. Zum Glück sei die Straßenbahn wegen der bevorstehenden Faschingsferien nicht mal zur Hälfte besetzt gewesen, sagte der Sprecher.

Erstmeldung: Straßenbahn stößt mit Lkw zusammen

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen sind in Karlsruhe mindestens vier Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensbedrohlich.

Straßenbahn-Unfall in Karlsruhe: Vier Schwerverletzte

Mindestens 15 Menschen wurden leicht verletzt. Die Straßenbahn entgleiste. Es werde Stunden dauern, sie wieder auf die Schienen zu setzen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Details zum Unfallhergang sowie zur genauen Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Wie eine Sprecher der Feuerwehr Karlsruhe gegenüber ka-news erklärt, sei eine Person unter der Straßenbahn eingeklemmt gewesen, die mittlerweile geborgen werden konnte.

