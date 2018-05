Erlangen vor 57 Minuten

Überfall

Junge Joggerin in Mittelfranken sexuell belästigt: Wer hat die Männer gesehen?

In Mittelfranken wurde in den Abendstunden eine Frau beim Joggen sexuell belästigt. Mehrere Männer stellten sich ihr in den Weg. Nun werden Zeugen gesucht.