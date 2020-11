Zwei Menschen sind am Samstag (28. November 2020) in Schleswig-Holstein im Bahnhof von Itzehoe auf einen Waggon geklettert und von einem Stromschlag getötet worden. Das teilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit. Ein weiterer Mensch sei mit Verbrennungen an der Hand leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht zum Sonntag.

Wie Bild.de berichtet, handelte es sich bei den Toten um Jugendliche, die sich am Samstagabend im Bahnhof aufhielt. Der dpa zufolge war die Gruppe gegen 22.30 Uhr den im Bahnhof abgestellten Kesselwagen geklettert. Der Strom war daraufhin von der Oberleitung auf sie übergesprungen.

Bahnhof Itzehoe: Jugendliche sterben durch Stromschlag - Großaufgebot im Einsatz

Nach dem Unglück war nach Angaben des Polizeisprechers ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.