Familiendrama in Ingolstadt

Vater fährt absichtlich eigene Tochter an

16-Jährige schwer verletzt

Im oberbayerischen Ingolstadt hat sich am frühen Mittwochabend ein Familiendrama abgespielt. Ein 48-jähriger Familienvater hat seine eigene Tochter vorsätzlich angefahren. Die 16-Jährige zog sich in der Folge schwere Verletzungen zu.

Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 17.20 Uhr in der Ingolstadter Fontanestraße. Zu diesem Zeitpunkt war die 16-jährige Schülerin mit ihrem 19-jährigen Freund zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ihr 48-jähriger Vater mit seinem Auto in der gleichen Richtung. Er erkannte schließlich seine Tochter mit deren Freund steuerte kurzentschlossen auf die beiden zu. Der Grund: Er war mit dem Freund seiner Tochter nicht einverstanden.

Tochter angefahren und auf Fahrbahn geschleudert - schwere Verletzungen

Der 48-Jährige erfasste seine eigene Tochter absichtlich mit der linken Fahrzeugseite. In der Folge wurde die Jugendliche auf die Fahrbahn geschleudert. Der Vater stieg daraufhin aus dem Auto, packte seine Tochter und zerrte sie an den Haaren auf die Rücksitzbank des Wagens. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr er anschließend nach Hause. Der 19-jährige Freund des Mädchens wurde nicht verletzt - konnte den Vorfall aber auch nicht verhindern.

Auch die Mutter der 16-Jährigen, die zum Zeitpunkt des Familiendramas auf dem Beifahrersitz saß, konnte laut Polizei nicht eingreifen. Die Schülerin zog sich schwere Beinverletzungen zu. Sie war es auch, die schließlich die Polizei informiert hatte. In der elterlichen Wohnung verständigte sie mit ihrem Handy den Rettungsdienst und die Polizei. Die Jugendliche musste anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem die Polizei den Tatbestand aufgenommen hatte, wurden auch Staatsanwaltschaft und Jugendamt verständigt.