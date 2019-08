Keine Bremsspuren? "Köln 50667"-Darsteller Ingo Kantorek und Frau Suzana sterben bei Horror-Unfall auf A8

Schauspieler Ingo Kantorek stirbt bei Autobahnunfall: In der Nacht zum Freitag hat sich auf der A8 bei Sindelfingen in Baden-Württemberg ein tödlicher Unfall ereignet. Dabei kamen der TV-Darsteller Ingo Kantorek (44) und seine Frau Suzana (48) ums Leben. Das sagte am Freitag ein Sprecher der Polizei. Kantorek spielte in der Reality-Soap "Köln 50667" bei RTL II die Hauptrolle des Bikers Alex Kowalski.

Kantorek und Frau waren auf dem Rückweg aus dem Italien-Urlaub

Kantorek erlag laut der Polizei seinen Verletzungen am Unfallort. Seine Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Wrack des Wagens gezogen. Auch sie starb kurze Zeit später. Das Paar befand sich auf dem Rückweg aus dem gemeinsamen Italien-Urlaub. Medienberichten zufolge sollen Ermittler am Unfallort keine Bremsspuren des Autos vorgefunden haben. Zudem schockiert die in den Trümmern gefundene Tachonadel des Unfallautos. Sie blieb, wie auf Bildern zu erkennen ist, bei 110 km/h stehen. Ob das die Geschwindigkeit ist, mit der Suzana unterwegs war, als sie in den Lkw krachte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Via Instagram hielt der 44-Jährige seine knapp 380.000 Follower stetig auf dem Laufenden. Noch vor kurzem postete er ein Bild mit seiner Frau, unter der ihr rührende Worte widmete:

"Köln 50667"-Produzent Felix Wesseler sagte nach RTL-Angaben: "Wir sind geschockt und voller Anteilnahme und können selber noch nicht richtig fassen, was passiert ist." Auch seine ehemalige Serien-Kollegin Yvonne Pferrer bringt auf Instagram zum Ausdruck, wie sehr sie vom Tod des 44-Jährigen betroffen ist: "Ich habe es gerade erst erfahren und bin sprachlos. Er war wie ein Vater für mich!"

Wie hat sich der schlimme Unfall auf der A8 ereignet?

Aus bislang unbekannten Gründen war die 48-Jährige, die am Steuer saß, in der Nacht zum Freitag beim Einfahren auf den Autobahnparkplatz nahe Sindelfingen mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, prallte das Auto zunächst gegen eine Betonwand und krachte dann in einen parkenden Lkw. Der 44-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte seine Frau zunächst ins Krankenhaus, wo sie am Morgen starb.

Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer, der zum Unfallzeitpunkt in seiner Kabine geschlafen hatte, wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall an der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kommen konnte. Unklar war zunächst, ob die Frau zu schnell gefahren war.

Serienkollegin bei "Promi Big Brother" weiß von nichts

Kantoreks Serienkollegin Janine Pink nimmt seit über einer Woche an der Reality-Show "Promi Big Brother" auf Sat1 teil. Sie ist abgeschottet von der Außenwelt und bekommt nicht mit, dass ihr langjähriger Kollege gestorben ist. Pink wird nicht von seinem Tod erfahren, teilte jetzt der Sender mit. Laut Sat1 werden die Bewohner nur über Todes- und Krankheitsfälle aus dem engsten Verwandtenkreis informiert. red/dpa

Auf der Facebook-Seite des Schauspielers trauern seine Fans.

Symbolfoto: Oßwald/News5