Bei einer Corona-Masken-Kontrolle hat ein 33-Jähriger am Dienstag (10.11.20) in Worms in Rheinland-Pfalz einem Polizisten aufs Auge und ihn damit dienstunfähig geschlagen.

Zuvor hatte sich sein 21 Jahre alter Begleiter geweigert, sich wie vorgeschrieben in der Fußgängerzone eine Maske aufzuziehen, wie die Polizei mitteilte.

Keine Maske in der Fußgängerzone: Mann attackiert Polizisten

Bei der Feststellung seiner Personalien sei es zu der Gewalttat gekommen. Der 21-Jährige habe einem anderen Beamten gegen die Schläfe geschlagen. Die Polizisten hätten zusammen mit Mitarbeitern des Ordnungsamts die Einhaltung der Maskenpflicht in Teilen der Wormser Innenstadt kontrolliert. Der 33-Jährige habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Auch in Franken gibt es immer wieder Fälle von Masken-Verweigerern.