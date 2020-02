In den Oberschenkel: Aggressive Frau beißt zu - dann bricht Polizei ihr den Arm

Eine 32 Jahre alten Autofahrerin ist bei einer Polizeikontrolle in Sonneberg (Thüringen) verletzt worden. Die 32-Jährige habe sich bei der Kontrolle geweigert, Ausweisdokumente und Fahrzeugpapiere vorzuzeigen, teilte die Polizei am Mittwoch (19. Februar 2020) mit. Die Kontrolle sei wegen verdächtiger Geräusche am Fahrzeug der 32-Jährigen erfolgt.

Oberschenkel: Aggressive Frau beißt zu