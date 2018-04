Im Sekundenschlaf: Mann (80) rast in Gegenverkehr

80-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Am Sonntagnachmittag (8. April 2018) hat ein 80-Jähriger bei Baierbrunn (Oberbayern) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Vorfall ereignete sich auf der Wolfratshauser Straße. Der Mann geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen ein weiteres Auto. Darin befanden sich zwei Menschen, die durch den Zusammenprall verletzt wurden. Der 80-jährige Verursacher verletzte sich ebenfalls schwer. Die drei Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.



Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ursache dafür, dass der Mann in den Gegenverkehr geriet, war wohl ein Sekundenschlaf.