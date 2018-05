Illegales Autorennen in Essen: Mercedes rast in Fußgängergruppe - fünf Verletzte, darunter zwei Fünfjährige

Wie die Polizei Essen berichtet, ist es am Samstagabend in Essen am Limbecker Platz zu einem schweren Unfall nach einem illegalen Autorennen gekommen.



Ein BMW und ein Mercedes lieferten sich gegen 18 Uhr ein Rennen, als der Fahrer des Mercedes die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Wagen wurde aus einer Kuve geschleudert und prallte gegen einen Ampelmast, kollidierte aber auch mit einer Gruppe von etwa zehn Fußgängern, die sich dort zu diesem Zeitpunkt befanden.



Illegales Autorennen in Essen: Kinder unter den Verletzten

Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt, drei davon schwer. Unter den Schwerverletzten befinden sich auch zwei Fünfjährige Kinder, wie das Nachrichtenportal derwesten.de berichtet.