Illegale Shisha-Fabrik ausgehoben: Familien-Clan im Fokus der Ermittler

Familien-Clan unter Verdacht:



Sechsstelliger Steuerschaden



red/tu

In fünf deutschen Städten haben rund 150 Einsatzkräfte des Zolls mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurde eine illegale Shisha-Tabakfabrik ausgehoben. Betreiber der Anlage soll ein deutsch-arabischer Familien-Clan sein. Dabei wurden rund fast drei Tonnen Shisha- und Rohtabak gefunden. Ermittler sind dem Clan bereits seit Anfang 2018 auf den Fersen.Die Ergebnisse wurden am Donnerstag (5. Juli 2018) in Köln (Nordrhein-Westfalen) vorgestellt.Die zwölfköpfige Familienbande soll illegal unversteuerten Wasserpfeifentabak im zweistelligen Tonnenbereich in einer Lagerhalle hergestellt haben. Dort soll die Ware ebenfalls verpackt und unter einem gefälschten Markennamen bundesweit und in europäische Nachbarländer verkauft worden sein. Große Teile der Lieferungen sollen in Shisha-Bars in Essen (Nordrhein-Westfalen) gegangen sein.Ersten Erkenntnissen der Behörden nach war die Produktion streng durch die Familie organisiert. Jugendliche Familienmitglieder wurden frühzeitig in Arbeitsprozesse eingespannt. "Der Clan agierte dabei stark arbeitsteilig und konspirativ nach außen abgeschottet." heißt es in der offiziellen Presseerklärung der Ermittler.Mindestens ein Bandenmitglied soll ebenfalls mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.Neben dem Tabak wurden ebenfalls Maschinen, fünf Autos und 22.700 Euro beschlagnahmt. Der Steuerschaden wird von den Behörden auf rund 372.000 Euro geschätzt.