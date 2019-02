Schrecklicher Unfall in Iggensbach: Mann wird bei Waldarbeiten unter Traktor begraben und stribt

Schrecklicher Unfall in Niederbayern: Am Freitagnachmittag (1.2.2019) hat sich in Iggensbach im Kreis Deggendorf ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein 54-Jähriger kam bei Waldarbeiten ums Leben.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann bei dem tödlichen Arbeitsunfall in Iggensbach gegen 17 Uhr bei privaten Waldarbeiten unter seinen Traktor und wurde tödlich verletzt.

Der Mann wurde unter dem Traktor eingeklemmt

Auf unwegsamen Gelände wurde der 54-Jährige unter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle aufgrund der schweren Verletzungen.

Die Polizei berichtet, dass es sich um einen "Unglücksfall" handelt. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.

