ICE unter Beschuss: Unbekannte feuern Steine Richtung Schnellzug - Kripo ermittelt

Unbekannte haben einen Intercity-Express (ICE) bei Fulda mit Steinen beworfen. Eine Scheibe des Schnellzuges splitterte, Fahrgäste verletzten sich aber nicht, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der ICE war am Donnerstag in Richtung Kassel unterwegs, als der Stein gegen die Scheibe schmetterte.

Reisende müssen den Zug wechseln - Schaden von etwa 1000 Euro entstanden

Daraufhin sei der Zug etwa mit Tempo 50 noch bis nach Kassel gefahren, dort mussten Reisende dann den Zug wechseln. Die zerstörte Scheibe sei etwa 1000 Euro wert. Die Bundespolizeiinspektion in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

