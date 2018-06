Hund rennt Postbotin nach und beißt ihr mehrmals ins Gesicht - 48-Jährige schwer verletzt

Postbotin nach Hundeattacke in Bremen schwer verletzt

Continental Bulldog biss Briefträgerin ins Gesicht



Mit schweren Verletzungen ist eine Briefträgerin aus Bremen in eine Klinik eingeliefert worden. Die Frau war zuvor während ihrer Arbeit von einem Hund ins Gesicht gebissen worden, wie die Polizei mitteilt.



Die 48-jährige Postbotin war am Samstagvormittag in der Straße "Am Bahndamm" im Bremer Stadtteil Burg-Grambke unterwegs und trug Briefe aus, als plötzlich ein Hund ins Freie lief und die Frau gegen 11 Uhr angriff. Der Hund rannte der Briefträgerin nach, woraufhin die 48-Jährige stolperte und zu Boden stürzte.



Mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

Daraufhin biss der Hund ihr mehrmals ins Gesicht. Zeugen wurden auf den Angriff aufmerksam und eilten der Verletzten zur Hilfe. Sie riefen einen Krankenwagen - mit dem die Postbotin zur stationären Behandlung in Krankenhaus gebracht wurde. Sie trug schwere Gesichtsverletzungen davon.



Der Hundebesitzer hatte seinen Hund nach der Beißattacke zurück ins Haus gebracht. Nach eigenen Aussagen gab es bislang keine Vorfälle dieser Art, wie die Polizei mitteilt. Der sechsjährige Continental Bulldog wurde zur Gefahrenabwehr polizeirechtlich sichergestellt und in ein Tierheim gebracht.



