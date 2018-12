Kraichtal vor 1 Stunde

Schwerer Unfall an Bahnübergang

Horror-Unfall in Kraichtal: Traktorfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn getötet

Ein Traktorfahrer ist am Samstag in Kraichtal ums Leben gekommen, nachdem er mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist. Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang.