In einem Freizeitpark in Orlando hat ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein 14 Jahre alter Junge ist aus einem Fahrgeschäft in den Tod gestürzt. Wie es zu dem tragischen Unglück am späten Donnerstagabend (24. März 2022) kommen konnte, ist noch unklar.

Mehrere Medien sowie die Nachrichtenagentur AP berichten übereinstimmend, dass der Teenager gegen 23 Uhr (Ortszeit) aus einem 131 Meter hohen Freefall-Tower in den Tod stürzte. Der "Icon Park" in Orlando bezeichnet den Turm als den höchsten Freefall-Tower der Welt. Bei einer Fahrt können 30 Gäste in luftige Höhe gehoben werden, ehe sie mit einer Geschwindigkeit von rund 120 km/h in die Tiefe stürzen. Gesichert mit Bügeln, ähnlich wie bei einer Achterbahn.

Teenager fliegt aus Fahrgeschäft und stirbt

Doch der 14-jährige Junge, der offenbar mit der Familie eines Freundes in dem Vergnügungspark unterwegs war, fiel aus dem Fallturm heraus und kam ums Leben. Er wurde zwar noch in ein Krankenhaus eingeliefert, doch erlag dort seinen Verletzungen. Laut der Nachrichtenagentur AP soll ein Augenzeuge den Notruf gewählt haben und gesagt haben, dass der Junge bei der Fahrt nach unten aus dem Sitz gerutscht war.

Der Tower hatte als neue Attraktion erst im vergangenen Dezember eröffnet. Videos von dem schrecklichen Unglück zeigen, wie Panik unter den anwesenden Besuchern des Freizeitparks ausbrach, als der Teenager aus dem Turm flog.

Ob der Bügel nicht richtig verschlossen war, weil der Jugendliche zu groß und schwer für den Sitz des Fahrgeschäftes war, muss noch geklärt werden.

Trauer und Bestürzung nach dem Horror-Unfall sind groß

Trauer und Erschütterung über den Horror-Unfall sind riesig. Der "Icon Park" hat am Freitag ein Statement veröffentlicht. Via Instagram beteuert der Vergnügungspark, dass man mit den Gedanken bei der Familie sei. Die Firma des Turms hat nach dem Unglück mehrere Attraktionen vorsorglich geschlossen.

Zuvor habe es jedoch keinerlei Probleme mit dem Turm gegeben, heißt es seitens der Betreiber-Firma und von Mitarbeitern des Parks. Das berichten mehrere Medien. Die zuständige Polizeibehörde twitterte, dass die Ermittlungen noch laufen. Auch sie drückt ihr Mitgefühl aus.

In dem Freizeitpark in Florida kam es bereits vor zwei Jahren bei Wartungsarbeiten an einer anderen Attraktion zu einem tödlichen Unfall. Damals stürzte ein 21-Jähriger etwa 15 Meter in den Tod.

