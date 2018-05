Horror-Crash in Mettlach: Betrunkene Mutter (31) rast mit 4 Kindern in Wohnhaus

Betrunkene Mutter rast in Wohnhaus: Am Donnerstagabend (10. Mai 2018) ist es zu einem schweren Unfall in Mettlach (Saarland) gekommen. Eine 31-jährige Mutter krachte mit dem Auto gegen eine Hauswand. Mit im Auto waren vier Kinder. Insgesamt wurden acht Menschen durch den Crash verletzt.



Die Frau verlor wohl in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen das Wohnhaus. Wie die Polizei berichtet, war die Mutter betrunken. Das Auto fing sofort Feuer. Die Frau konnte sich mit dem vier Kindern aus dem brennenden Wrack befreien.



Eine weitere Mutter (36) und ihre beiden Kinder (8 und 9) atmeten den Rauch des Brandes ein und erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie befanden sich im Wohnhaus, in das der Wagen krachte.

Die Kinder aus dem Auto kamen mit Prellungen und einem Schleudertrauma in ein umliegendes Klinikum.