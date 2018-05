Köln vor 23 Minuten

Tödlicher Unfall

Horror-Crash in Köln: Junge (7) von Müllauto überrollt und sofort tot

In Köln hat sich zum Wochenstart eine Tragödie abgespielt. Ein kleiner Junge wurde in den Morgenstunden von einem Müllauto überfahren. Er starb noch am Unfallort.