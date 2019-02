54-Jähriger wird aus brennender Wohnung gerettet - Fußballmannschaft rettet ihn aus den Flammen: In Horb bei Tuttlingen (Baden-Württemberg) ist es am Mittwochabend (11. Februar 2019) zu einem Brand in einer städtischen Unterkunft gekommen. Laut Angaben der örtlichen Polizei im Obergeschoss, wo neun Menschen untergebracht sind. Aufmerksame Mitglieder einer Fußballmannschaft konnten einen 54-jährigen Mann aus dem Flammen der brennenden Wohnung retten, bevor sich der Brand auf weitere Teile des Obergeschosses ausweitete. Notruf richtig absetzen

Horb: Mann aus Flammen gerettet - 50.000 Euro Schaden am Haus

Laut Polizei konnten weitere Anwohner die Unterkunft unbeschadet verlassen. Alarmierte Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle. Neben dem 54-Jährigen wurde auch ein 19-jähriger Ersthelfer leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Kliniken eingeliefert.

Der Schaden wird durch die Behörden auf 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

