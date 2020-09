Polizei hilft bei Geburt auf Autobahn in Oberbayern: Die Polizei aus Holzkirchen, Kreis Miesbach, wurde am frühen Mittwochmorgen (23.09.2020) Zeuge einer ungewöhnlichen Geburt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten auf der Zufahrt zur A8 in Richtung München ein Auto mit aufleuchtendem Warnblinker und hielten an.

Noch während sie in ihrem Streifenwagen saßen, konnten die Polizisten laut dpa den Fahrer des Wagens rufen hören: "Meine Frau bekommt ihr Kind." Auf der Rückbank des Autos lag die Frau in den Wehen.

Geburt auf der A8 bei Holzkirchen: Polizei leistet werdender Mutter Beistand

Die Beamten leisteten den werdenden Eltern Beistand und wenig später kam der Junge auf die Welt. Der Rettungsdienst hat anschließend die Versorgung der Familie übernommen. Sowohl die Eltern, als auch das Kind seien jedoch trotz der unüblichen Umstände wohlauf.

Symbolfoto: fesenko/Adobe Stock