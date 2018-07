Hitzeschock in Turnhalle: 17 Kinder kollabieren bei Schulfest - Feuerwehr rückt aus

Kinder kollabieren auf Sportfest:

red/tu

Am Donnerstagvormittag (5. Juni 2018) sind in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) zahlreiche Kinder auf einem Sportfest kollabiert. Der Vorfall ereignete sich in der Turnhalle der Städtischen Realschule Broich. Insgesamt 17 Kinder musste vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Vier davon wurden in umliegende Krankenhäuser in Mülheim und Duisburg gebracht. Die Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahre alt.Offenbar war es in der Turnhalle zu heiß geworden. Dadurch dehydrierten viele Kinder und bekamen Kreislaufprobleme.Der Feuerwehreinsatz war nach etwa anderthalb Stunden beendet.