Vermisste Mädchen (13 und 14) aus Hildesheim wieder aufgetaucht

Die Polizei in Hildesheim stand vor einem Rätsel. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden seit Freitag (8. November 2019) vermisst.

Eine 13-Jährige kehrte nach der Schule nicht in eine Einrichtung im Hildesheimer Ortsteil Himmelsthür zurück. Am gleichen Abend verschwand auch ein 14-jähriges Mädchen aus einer Einrichtung in Hildesheim.

Die Polizei suchte mit Diensthunden und einem Hubschrauber nach den Mädchen. Zudem leiteten die Beamten eine Öffentlichkeitsfahndung ein und veröffentlichten Bilder der Jugendlichen. Am Samstagabend /9- November 2019) gibt die Polizei in Hildesheim Entwarnung. Die beiden Mädchen sind wieder aufgetaucht. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen.