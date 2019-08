Junge stürzt in Hessen von Schuldach

Im hessischen Hilders (Kreis Fulda) wurde am Dienstagabend (13. August 2019) ein zwölfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt. Informationen der örtlichen Polizei zufolge stürzte das Kind vom Dach einer Schule circa vier Meter in die Tiefe. "Wir gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus" sagte ein Polizeisprecher deram Mittwoch.

Laut Polizei war er am frühen Abend gemeinsam mit einem Freund auf das Schuldach geklettert. Aktuell ist noch unklar, wie die Kinder dorthin gelangten. Sie setzten sich auf eine Kunststoff-Kuppel des Daches, wie die Hessenschau berichtet. Die Kuppel brach. "Vermutlich war der Kunststoff spröde" ließ die Polizei verlauten. Zum Video "Erste Hilfe leisten" Ein Rettungshubschrauber brachte den Zwölfjährigen mit seinen schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Am Mittwoch schwebt der Junge noch in Lebensgefahr. Der Freund des Verletzten erlitt einen Schock. Die Ermittlungen der Behörden laufen.

